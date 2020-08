The Boys - Rzeźnik pozdrawia środkowym palcem [PLAKATY]. Serialowy Ojczyznosław chce grać Logana

Amazon

Premiera 2. sezonu serialu The Boys zbliża się wielkimi krokami. Kampania promocyjna produkcji Amazonu wkracza już w decydującą fazę; w jej ramach zaprezentowano teraz nowe plakaty, na których pojawiają się m.in. Billy "Rzeźnik", Ojczyznosław i reszta ferajny. Materiały opublikowano pod łączącym je wszystkie szyldem "Herosi nie zostali zrodzeni. Zostali stworzeni" - to nawiązanie do ekranowego wątku, który powinien w istotny sposób zaważyć na kolejnej odsłonie serii. Komentatorzy przypominają też, że już w najbliższy poniedziałek do sieci mają trafić pierwsze recenzje 2. sezonu.

The Boys - plakaty 2. sezonu

Z kolei serialowy Ojczyznosław, Antony Starr, w rozmowie z portalem ScreenGeek wyznał, że chciałby sportretować Wolverine'a w MCU. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że dziennikarze trzykrotnie dopytywali o tę kwestię aktora. Ostatecznie postanowił podejść on do sprawy w żartobliwym tonie, stwierdzając na koniec:

Właściwie Wolverine nie nosi spandexu, co w tym przypadku jest ogromnym minusem.

Bądźcie gotowi na powrót The Boys - 2. sezon produkcji zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video już 4 września.