The Boys - Seven on 7 podaje nowe informacje o Siódemce i Supersonicu

fot. zrzut ekranu z youtube // Amazon Prime Video

Seven on 7 to internetowy serial w formie parodii programu informacyjnego, którego zadaniem jest wypełnić lukę w historii między 2. a 3. sezonem The Boys. Odcinki tej krótkiej produkcji trafiają na youtube'owy kanał Vought International, czyli (fikcyjnej) firmy, która założyła Siódemkę. Epizody pojawiają się siódmego dnia każdego miesiąca i zawierają siedem nowych newsów ze świata The Boys. W prezentera Camerona Colemana wciela się Matthew Edison, który wystąpi w 3. sezonie.

Do sieci trafił nowy odcinek Seven on 7 on VNN. W tej satyrycznej wersji serwisu Fox News Coleman omawia odwyk Supersonica, czyli nowej postaci 3. sezonu, którego gra Miles Gaston Villanueva. Z informacji wynika, że był w związku ze Starlight (Erin Moriarty). Należeli do młodzieżowej drużyny superbohaterów, a jego wcześniejszy pseudonim brzmiał Drummer Boy. W serwisie prezenter również wspomina o Starlight i "fake newsach". Z kolei The Deep (Chace Crawford) oskarża Kościół Kolektywu, którego szef Alistair Adana (Goran Višnjić) wciąż jest uważany za zaginionego (został brutalnie zamordowany w końcówce 2. sezonu). Do tego widzowie dowiadują się co porabiają Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher) i Homelander (Antony Starr), którego fani stworzyli ludzki łańcuch, żeby powstrzymać superterrorystów, a skończyło się na udarze słonecznym. Możemy też wysłuchać wiadomości dotyczących mieszanki V i wypowiedzi na ten temat Stana Edgara (Giancarlo Esposito). Do tego pojawia się reklama ośrodka odwykowego The Global Wellness Center, gdzie do zdrowia powraca wspomniany Supersonic.

Wciąż trwają prace nad 3. sezonem The Boys, w którym oprócz wyżej wymienionych aktorów występują: Karl Urban, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara i Nathan Mitchell. Do obsady nadchodzącej serii dołączyli Jensen Ackles, Katia Winter, Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler i Laurie Holden.

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępne na Amazon Prime Video.