The Boys miało być filmową trylogią. Serial będzie mieć szczęśliwe zakończenie?

Magazyn Rolling Stone ujawnił, że plan na adaptację komiksu Chłopaków był inny w 2008 roku. The Boys nie mieli być serialem, a trylogią filmową. Wyjaśniono, że gdy Seth Rogen i Evan Goldberg (producenci wykonawczy serialu) wzięli do ręki pierwszy numer powieści graficznej od razu się nim zachwycili. Rogen powiedział:

Pomyśleliśmy: "O cholera, to jest zajeb... szalone". W tym samym tygodniu poszliśmy do Sony i powiedzieliśmy: "Powinniście to zrobić".

Sony jest właścicielem praw do The Boys. Goldberg dodał, że odpowiedzią wytwórni było to, że powinni to zrobić, ale z kimś innym. Według doniesień trylogię miał nakręcić reżyser Adam McKay (Nie patrz w górę). Podobno praca nad pierwszą częścią była na zaawansowanym etapie - napisano już scenariusz, a także miał sekwencję ujęć ze storyboardu. Darick Robertson, rysownik komiksu, przyznał, że nie byli w stanie dostać zielonego światła dla tamtej adaptacji.

Nie zmieniłbym tego, jak zostało to zrobione, ponieważ serial jest niesamowity. Zrobił naprawdę fajne rzeczy. Wszystko sprowadza się do tego, że był to rok 2008, a nie 2018. Po prostu nie sądzę, że byli na to gotowi.

Showrunner ma w głowie zakończenie The Boys

Tuż przed premierą 4. sezonu The Boys, showrunner Eric Kripke ogłosił, że serial zakończy się na 5. serii. W najnowsze rozmowie z Rolling Stone przyznał, że ma już w głowie zakończenie.

Chcę, żeby było satysfakcjonujące, tak? Mam na myśli, że można policzyć wielkie finały seriali na palcach jednej ręki. To naprawdę trudny cel do osiągnięcia. I chciałbym, żeby było satysfakcjonujące emocjonalnie, ale także zaskakujące w sposobie, w jaki je pokażę.

Twórca został też zapytany czy widzowie mogą liczyć na szczęśliwe zakończenie, na co odpowiedział:

Wszystko, co ma wartość, jest warte walki. Kiedy w serialu dzieje się coś dobrego, zawsze pytam: "Ale jakim kosztem?".

Showrunner uważa, że w przeciwieństwie do Gry o tron, dogląda "moralnego wszechświata" The Boys:

Gdy wybierasz miłość, rodzinę i litość, przytrafiają ci się dobre rzeczy. A kiedy wybierasz zemstę i nienawiść, wyrządza ci to tyle samo krzywdy, co osobie, na której próbujesz się zemścić.

The Boys - premiera 5. odcinka 27 czerwca na Prime Video.

