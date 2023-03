The Continental - kiedy obejrzymy serial ze świata Johna Wicka? Producentka zapowiada

fot. Summit Entertainment // Thunder Road Pictures

The Continental to serial stworzony dla amerykańskiej platformy Peacock. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w Polsce obejrzymy go w serwisie SkyShowtime, który ma prawa do tytułów tworzonych dla Peacock. Podczas promocji Johna Wicka 4 Erica Lee, producentka serii, zdradziła, kiedy będzie miała miejsce premiera produkcji.

The Continental - kiedy premiera?

Lee wyjawiła, że premiera powinna odbyć się we wrześniu 2023 roku. Serial liczy trzy odcinki, a każdy z nich trwa 90 minut. Można więc powiedzieć, że dostaniemy trzy filmy.

The Continental - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w Nowym Jorku lat 70., więc przed wydarzeniami z filmu. Bohaterami są: młody Winston (w tej roli Colin Woodell) i młody Charon (Ayomide Adegun).

- Wysłuchaliśmy wiele różnych pomysłów i dyskutowaliśmy, czy chcemy zrobić serial osadzony w tej samej linii czasowej, czy innej. Poczuliśmy, że prequel da nam wiele elastyczności. Widzowie lubią poznawać świat Johna Wicka i wyłapywać easter eggi. W filmach mamy mało informacji o postaciach czy hotelach, więc sądzę, że wszyscy byli podekscytowani tym, że możemy wejść w to głębiej.

Erica Lee tłumaczy, że dowiemy się mnóstwo rzeczy o hotelu – między innymi tego, na czym polega jego działalność i jak tworzone są złote monety. Twórcy w końcu będą mogli rozbudować ten świat o wiele różnych aspektów.

Producentka oznajmiła też, że serial jest bardziej oparty na postaciach i historii. Jednak obiecuje, że fani zobaczą bardzo dużo scen akcji – zwłaszcza w pierwszym i trzecim odcinku, bo drugi ma być bardziej skupiony na historii. To w końcu uniwersum Johna Wicka, więc będzie się działo!