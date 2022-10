The Crown - zdjęcia z 5. sezonu. Tak wygląda nowa księżna Diana

fot. Netflix

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z 5. sezonu The Crown. Na nich widzimy nowych aktorów w znanych fanom rolach z poprzednich sezonów. W zgodzie z tradycją serialu przeskakujemy do dalszego etapu życia bohaterów, więc starsi aktorzy przejmują te role.

The Crown - zdjęcia z 5. sezonu

The Crown - sezon 5

Imelda Staunton zadebiutuje tutaj w roli królowej Elżbiety, a Elizabeth Debicki wciela się w księżną Dianę. Natomiast Dominic West gra księcia Karola. W obsadzie są także Jonathan Pryce (książę Filip), Lesley Manville (księżniczka Małgorzata), Marcia Warren (królowa matka), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Khalid Abdallas (Dodi Al-Fayed), Salim Daw (Mohmed Al-Fayed) oraz Jonny Lee Miller (premier John Major).

W opisie 5. sezonu czytamy, że historia rozgrywa się w latach 90., gdy rodzina królewska musi zmierzyć się z wyzwaniem, bo opinia publiczna otwarcie kwestionuje ich rolę w Wielkiej Brytanii. Kluczowym wątkiem będzie relacja księcia Karola z Dianą oraz ich bolesny rozwód, który ma zostać ukazany z najdrobniejszym łamiącymi serce detalami. Za scenariusz ponownie odpowiada Peter Morgan, twórca serialu.

The Crown - premiera 5. sezonu już 9 listopada 2022 roku w Netflixie. W 2023 roku zadebiutuje 6. sezon, który będzie ostatnim.