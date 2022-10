Wielka woda hitem Netflixa w skali globalnej. Wynik oglądalności jest znakomity

fot. Netflix

Wielka woda zajęło drugie miejsce w zestawieniu seriali tygodnia w Netflixie w skali globalnej. Za okres od 3 do 9 października serial zanotował 45,8 mln obejrzanych godzin. Pozwoliło to zająć drugie miejsce wśród seriali nieanglojęzycznych. Jest to w tym tygodniu jedyna nowość, która weszła do TOP 10.

Pierwszą lokatę nadal ma serial Cesarzowa Sisi, która w drugim tygodniu wyświetlania ma 59,4 mln obejrzanych godzin. TOP 3 zamyka serial koreański Trzy małe kobietki z wynikiem 23,5 mln obejrzanych godzin.

Netflix - rekordy Dahmera

W serialach anglojęzycznych rekordy nadal bije Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera, który w 3. tygodniu wyświetlania osiągnął niesamowite 205,3 mln obejrzanych godzin. Dzięki jest już drugim najpopularniejszym serialem anglojęzycznym w historii z sumą 701,3 mln obejrzanych godzin. Pierwsze miejsce należy do 4. sezonu Stranger Things z wynikiem 1 mld 352 mln obejrzanych godzin.

Zobacz także: