The Cycle: Frontier z datą premiery i nowym zwiastunem. Wkrótce wystartuje pre-sezonowe wydarzenie

fot. YAGER

The Cycle: Frontier doczekało się konkretnej daty premiery. Sieciowa strzelanka free to play oferująca zabawę w formule PvPvE zadebiutuje 8 czerwca tego roku na PC, a konkretnie na platformach Steam i Epic Games Store. Tego samego dnia rozpocznie się również pre-sezonowe wydarzenie, a sam pierwszy sezon rozgrywek wystartuje dwa tygodnie później: 22 czerwca. W trakcie jego trwania gracze będą mogli zdobywać wyjątkowe nagrody dostępne w ramach przepustki sezonowej.

Nadchodzące dzieło studia YAGER już przed premierą wzbudza duże zainteresowanie. Zamkniętą betę tej kosmicznej strzelanki nazywanej przez niektórych "Tarkovem w realiach sci-fi" sprawdziło ponad 900 tysięcy osób, a obecnie jest to najchętniej dodawana do listy życzeń produkcja free-to-play na Steamie.

W The Cycle: Frontier gracze trafią na opuszczoną planetę Fortuna III, by pozyskać znajdujące się tam bogactw. O cenne łupy trzeba będzie jednak walczyć nie tylko z krwiożerczymi zwierzętami zamieszkującymi to miejsce, ale też i z innymi graczami.

