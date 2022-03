The Cycle: Frontier z zamkniętymi beta-testami. Gracze sprawdzą grę przed premierą

fot. YAGER

The Cycle: Frontier to sieciowa gra FPS łącząca w sobie elementy rozgrywki PvE i PvP. Tytuł nie doczekał się jeszcze oficjalnej daty premiery, ale zainteresowani mogą sprawdzić go już teraz za sprawą kolejnej zamkniętej bety. Dzięki temu będzie można przekonać się m.in. o zmianach, jakie poczyniono od ubiegłorocznej bety, która cieszyła się sporym zainteresowaniem - udział w niej wzięło niemal 350 tysięcy graczy.

Na graczy czekać będą między innymi nowe kampanie frakcji, nowe aktywności meczowe, a także nowe potwory. Nie zabraknie również pomniejszych usprawnień: udoskonalono między innymi sztuczną inteligencję przeciwników, system tutoriali i nagród, a także poprawiono warstwę graficzną.

Beta dostępna jest na PC i potrwa do 4 kwietnia. Zapisy odbywają się na platformach Steam i Epic Games Store.

