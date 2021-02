The Division - kto przejął netflixową adaptację gry? Jest nowy reżyser i scenarzysta

źródło: Ubisoft

Rawson Marshall Thurber, reżyser m.in. Millerów czy Red Notice, ma wyreżyserować filmową adaptację gry wideo Tom Clancy’s The Division. Jest on też współautorem scenariusza. Thurber przejmie stanowisko po Davidzie Leitchu (John Wick), który musiał ustąpić w związku z napiętym harmonogramem (prace kolidowałyby z jego innym projektem, Bullet Train), ale zachował rolę producenta. Gwiazdami tej wysokobudżetowej produkcji pozostają ogłoszeni przez platformę Netflix już w 2019 roku Jake Gyllenhaal i Jessica Chastain.

Fabuła rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w Nowym Jorku. Tuż po wyprzedaży z okazji Czarnego Piątku, najważniejszego święta kapitalizmu, miasto zmienia się w pole bitwy: ktoś spryskał tajemniczym, śmiercionośnym wirusem pieniądze. Zaczął się on rozprzestrzeniać poprzez przekazywane z rąk do rąk banknoty, ostatecznie doprowadzając do śmierci milionów i opustoszenia Nowego Jorku. Resztki społeczeństwa ogarnął całkowity chaos. Grupa wyszkolonych cywilów (zakonspirowani agenci rekrutowani spośród szarych obywateli), przygotowana do działania w ekstremalnych sytuacjach wyrusza, by ocalić pozostałych.