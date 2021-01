The Elder Scrolls Online: Blackwood zapowiedziane. Zobacz zwiastun

Bethesda

The Elder Scrolls Online nie przestaje się rozwijać. Poinformowano, że już w czerwcu tego roku na rynek trafi rozszerzenie zatytułowane The Elder Scrolls Online: Blackwood. Dodatek wprowadzi do gry nową, tytułową lokację, historię na ponad 30 godzin, a także mnóstwo innych atrakcji dla graczy, które obejmować będą m.in. kolejne lochy i bossów, a także szereg pomniejszych usprawnień. Ciekawie zapowiada się też system towarzyszy, dzięki któremu będziemy mogli rekrutować NPC, którzy pomogą nam w walce i będą się rozwijać, tak jak i postacie graczy.

Wcześniej, bo już w marcu, doczekamy się aktualizacji Flames of Ambition, która rozpocznie całą historię zatytułowaną Gates of Oblivion. Później będzie ona kontynuowana już w dodatku oraz późniejszych pakietach zawartości, które mają trafić do graczy w drugiej połowie roku.

The Elder Scrolls Online: Blackwood zadebiutuje 1 czerwca na PC oraz Google Stadia i 8 czerwca na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Dodatek trafi na rynek w kilku edycjach, w tym także zestawach dla osób, które dopiero planują rozpocząć swoją przygodę w świecie TESO.

Bethesda