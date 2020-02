The Falcon and the Winter Soldier - Mackie znalazł tarczę... na planie innego serialu Disney+

Prace na planie serialu Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, powoli zmierzają ku końcowi. Teraz wcielający się w rolę pierwszego z tytułowych bohaterów, Anthony Mackie, udzielił wywiadu promocyjnego, w którym poruszył szereg kwestii związanych z nadchodzącą produkcją MCU. Wygląda więc na to, że w obrębie Kinowego Uniwersum Marvela w najbliższym czasie zobaczymy jeszcze więcej tarcz stylizowanych na tę, którą posługiwał się Kapitan Ameryka. Jak się okazuje, Mackie taki sam przedmiot przypadkowo znalazł na planie serialu... WandaVision:

Zabawne w całym tym treningu z tarczą jest to, że miałem poczucie, iż praktycznie każdy odbywa taki trening. Trafiłem więc na plan WandaVision, a tam znajdowała się przypadkowa tarcza. Pomyślałem sobie: no dobra, teraz każdy trenuje z tarczą!

Aktor zabrał także głos na temat tego, czy harmonogram prac na planie wywoływał w nim swoistą presję:

W żadnym wypadku. Miałem poczucie, że nawet jeśli zawalimy, to powinniśmy zawalić na 100%. Ale człowieku, to była prawdziwa frajda. (...) Mieliśmy tu naprawdę pomocną ekipę. To naprawdę szeroko zakrojone przedsięwzięcie.

Serial The Falcon and the Winter Soldier zadebiutuje w ofercie Disney+ w sierpniu.