The Falcon and the Winter Soldier - jeszcze jeden heros w serialu Disney+? Wyraźny trop

Prace na planie The Falcon and the Winter Soldier trwają w najlepsze. Przypomnijmy, że serial Disney+ będzie dostępny jeszcze w tym roku i ma być złożony z 6 godzinnych odcinków. Teraz w sieci pojawiły się nowe informacje na temat produkcji MCU. Jak zwracają bowiem uwagę dziennikarze portalu Screen Rant, zdjęcia z planu mogą sugerować, że to właśnie w tej ekranowej historii pojawi się nowy superbohater, Battlestar.

Wiemy już na pewno, że na fabule zaważy John Walker aka U.S. Agent, postać, którą amerykański rząd wyznaczy na następcę Steve'a Rogersa. Co więcej, kilkanaście dni temu pojawiły się spekulacje, że na ekranie wystąpi również Isaiah Bradley, pierwszy czarnoskóry Kapitan Ameryka z komiksów. Do tego grona może dołączyć Lemar Hoskins aka Battlestar.

Hoskins i Walker debiutowali w tym samym komiksie, pochodzącym z 1986 roku Captain America #323. Obaj byli byłymi żołnierzami, którzy na czarnym rynku weszli w posiadanie technologii wzmacniającej ich siłę. Początkowo wykorzystywali ją w czasie zawodów wrestlingu, jednak później zostali zaangażowani w rządowy projekt mający wyznaczyć nowego Kapitana Amerykę. Został nim Walker, natomiast Hoskins miał być dla niego tym kimś, kim Bucky Barnes był dla Rogersa.

Hoskins ostatecznie zdecydował się działać jako Battlestar, korzystając m.in. z wykonanej z adamantium tarczy - w sztuce posługiwania się nią szkolił go Taskmaster (złoczyńca z nadchodzącego filmu Czarna wdowa). Choć Walker ostatecznie przestał być Kapitanem Ameryką, Hoskins nadal działał jako Battlestar, stając się później m.in. sojusznikiem Capa w trakcie wydarzeń z Wojny domowej.

Dlaczego Screen Rant uważa, że Battlestar miałby pojawić się w serialu? Już na pochodzących z listopada zdjęciach z planu widać bowiem witrynę sklepową i furgonetkę, na których znajduje się napis "Hoskins Family Flowers". Podkreśla się także związek postaci Hoskinsa z przejęciem przez Walkera schedy po Kapitanie Ameryce - wątek ten, jak wszystko na to wskazuje, będzie fundamentalny dla serialu Disney+.

Produkcja The Falcon and the Winter Soldier zadebiutuje w Disney+ w sierpniu.