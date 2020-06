The Falcon and The Winter Soldier - powrót na plan coraz bliżej? Nowe doniesienia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: Disney

Ostatnio informowaliśmy, że grający jedną z głównych ról w serialu WandaVision, Paul Bettany odwołał swoją wizytę na jednym z konwentów (jest to konwent komiksowy w Tampa Bay - organizatorzy oficjalnie potwierdzili rezygnację aktora). Liz Hill z MurphyMultiverse podała wtedy, że spowodowane jest to powrotem na plan serialu WandaVision.

Później dostaliśmy informację od tego samego źródła, że ekipy The Falcon and the Winter Soldier oraz Lokiego, ponownie rozpoczną zdjęcia w lipcu. Pojawiły się nowe doniesienia w tej sprawie jeśli chodzi o pierwszą produkcję i pozostałe prace do ukończenia na terenie Czech.

fot. Marvel Studios

Nowy raport The Direct podaje, że obecnie producenci sprawdzają możliwość wznowienia zdjęć do serialu i analizują, jak ma przebiegać praca w obliczu nowej sytuacji i reżimów sanitarnych. Pojawiły się też sugestie, że zdjęcia miałyby ruszyć pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Przypomnijmy, że członkowie obsady: Sebastian Stan i Anthony Mackie zdradzili, że do ukończenia prac pozostało ok. dwóch tygodni.

The Falcon and the Winter Soldier nie będzie mieć premiery w sierpniu 2020 roku. W tym momencie podawana jest informacja o jesieni 2020 roku.