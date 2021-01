Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz - quiz dla fanów. Czy nie dasz się przechytrzyć Hydrze?

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz to druga część o solowych przygodach Steve'a Rogersa. Akcja przeniosła się do współczesności, gdzie superbohater musi ponownie stawić czoła agentom Hydry, którzy skorumpowali T.A.R.C.Z.Ę. oraz tytułowemu Zimowemu Żołnierzowi. Superbohaterowi pomaga Czarna Wdowa, w którą ponownie wcieliła się Scarlett Johansson.

Do swoich ról powrócili Chris Evans, jako tytułowy Kapitan Ameryka, a także Samuel L. Jackson, jako Nick Fury oraz Sebastian Stan, Cobie Smulders i Hayley Atwell. Do obsady dołączyli również Robert Redford, Anthony Mackie, Emily VanCamp i Frank Grillo. Film wyreżyserowali bracia Anthony i Joe Russo, którzy również stanęli za kamerą kolejnej części Kapitan Ameryka. Wojna bohaterów oraz rekordowych Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry.

Film zyskał uznanie widzów i krytyków za dojrzałość, wciągającą i kompleksową fabułę oraz wartką akcję i widowiskowe walki. Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz zarobił na całym świecie 714 milionów dolarów, co pozwoliło mu zająć 7. miejsce w rankingu najbardziej dochodowych produkcji w 2014 roku. Co ciekawe zarobił o niecałe 60 milionów dolarów mniej niż Strażnicy Galaktyki, ale pokonał w tym zestawieniu drugą część Niesamowitego Spider-mana o 6 milionów. Produkcja otrzymała także nominację do Oscara za najlepsze efekty specjalne.

Przygotowaliśmy dla was quiz z wiedzy o filmie Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz, który sprawdzi waszą spostrzegawczość. Łatwo nie będzie! Więc łapcie za tarczę lub mechaniczne skrzydła, bo czas zmierzyć się z quizem tak bezwzględnym, jak Zimowy Żołnierz. Powodzenia i nie ufajcie nikomu!

Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz - QUIZ

