The First Descendant to kooperacyjna, trzecioosobowa strzelanka free to play, która zadebiutowała na początku lipca. Produkcja stworzona przez Nexon inspirowana jest wieloma popularnymi tytułami z ostatnich lat, w tym między innymi Warframe, ale Paul Tassi, dziennikarz Forbesa, doszukał się również elementów zaczerpniętych z Destiny. I mowa nie tylko o podobnym klimacie czy rozgrywce, ale i bardzo podobnych ikonach umiejętności.

Na potwierdzenie swoich słów dziennikarz opublikował grafikę, z którą możecie zapoznać się poniżej. Symbole nie są identyczne, ale podobieństwa widoczne są na pierwszy rzut oka, a w przypadku niektórych z nich zmiany są... naprawdę subtelne.

Na tym jednak podobieństwa się nie kończą. Tassi zwraca również uwagę, że i niektóre bronie wyglądają... dość znajomo. Za przykład posłużył Different Dream, jeden z karabinów z The First Descendant, który przypomina połączenie snajperki IKELOS i liniowego karabinu fuzyjnego Sleeper Simulant z gry Bungie.

Tassi dodał również, że poprosił o komentarz zarówno Nexon, jak i Bungie. Jak na razie żadna z firm nie zdecydowała się na odpowiedź.