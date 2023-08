The First Slam Dunk w polskich kinach. To anime stworzone przez legendarne TOEI Animation

fot. materiały prasowe

Już 11 sierpnia w polskich kinach rozpoczną się pokazy filmu The First Slam Dunk. To anime, które stworzone zostało przez legendarne studio TOEI Animation, mające na koncie między innymi serie na podstawie tak znanych mang, jak One Piece, Dragon Ball czy Czarodziejka z Księżyca. Produkcja spotkała się z dużym zainteresowaniem w Japonii, gdzie w momencie premiery była najchętniej oglądaną animacją i zarobiła ponad 260 milionów dolarów na rynkach azjatyckich.

Głównym bohaterem The First Slam Dunk jest Ryota Miyagi, obrońca i "speedster" zespołu Shohoku, który uzależnił się od koszykówki zainspirowany swoim starszym o trzy lata bratem. Jego zespół bierze udział w turnieju "Inter High School National Championship" i jest blisko, by rzucić wyzwanie aktualnie panującym mistrzom, "Sannoh Kogyo High School".

Więcej na temat The First Slam Dunk możecie dowiedzieć się z naszej recenzji tej produkcji.