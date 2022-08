The Greatest Beer Run Ever - zwiastun filmu Apple. Zac Efron, piwa i szalona wyprawa przez Wietnam

fot. Apple TV+

The Greatest Beer Run Ever to nowy film platformy Apple TV+, który został oparty na prawdziwych wydarzeniach. Do sieci trafiły materiały promujące produkcję. Są to zwiastun, zdjęcia oraz plakat. Możecie je sprawdzić poniżej.

Chcąc okazać wsparcie dla swoich przyjaciół z sąsiedztwa służących w Wietnamie, Chickie Donohue postanawia zrobić coś skandalicznego: samotnie udać się na linię frontu, aby przynieść żołnierzom kawałek domu — ich ulubioną puszkę amerykańskiego piwa. Jednak to, co zaczęło się jako podróż w dobrych intencjach, szybko zamienia się w przygodę życia, gdy Chickie konfrontuje się z rzeczywistością tej kontrowersyjnej wojny, a jego ponowne spotkania z kumplami z dzieciństwa pchają go w zawiłości i obowiązki dorosłości.

The Greatest Beer Run Ever - zwiastun

The Greatest Beer Run Ever - zdjęcia i plakat

The Greatest Beer Run Ever

W obsadzie znajdują się Zac Efron, Russell Crowe, Jake Picking, Will Ropp, Archie Renaux oraz Kyle Allen. Za kamerą stanął Peter Farrelly, który napisał również scenariusz do spółki z Petem Jonesem oraz Brianem Currie.

The Greatest Beer Run Ever - premiera filmu 30 września na platformie Apple TV+.