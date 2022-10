The Guardians of the Galaxy: Holiday Special - pierwszy przeciek fabularny. Czas na świąteczny nastrój

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Marvel Studios sprawi nam prezent na święta w postaci specjalnego, świątecznego projektu - The Guardians of the Galaxy: Holiday Special. Program opisywany jako "epilog" do najnowszej fazy marki jest czymś więcej niż tylko bożonarodzeniową historią poboczną. Scenarzysta i reżyser James Gunn zapowiedział już, że nadchodzący 40-minutowy projekt stanowi kanon dla MCU i będzie pomostem wydarzeń pomiędzy Avengers: Koniec gry a Strażnikami Galaktyki 3 z 2023 roku. Co prawda Marvel wciąż skrywa wszystkie szczegóły, jednak już teraz możemy cieszyć się nową porcją plotkarskich doniesień dotyczących fabuły oraz potencjalnej daty premiery.

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special - przecieki

Nieoficjalne informacje pochodzą z reddita, na którym często pojawiały się potwierdzone doniesienia na temat filmów MCU. W tym przypadku to post Tales From the Mod, których doniesienia się sprawdzały. Nadal jednak patrzcie na to z dystansem, bo to plotka.

Z pogłosek wynika, że w odcinku znajdzie się scena na Knowhere, gdzie Strażnicy rozmawiają o tym, że Peter Quill nie lubi świąt, a winowajcą ma być Yondu. Ci, którzy mieszkają na Knowhere szybko stają się zaintrygowani świątecznymi tradycjami. Nie udaje im się jednak poprawnie zinterpretować wydarzeń i związanych z nimi zwyczajów. Ponadto specjalne wydanie będzie zawierało muzykę, w tym oryginalne bożonarodzeniowe utwory w stylu Marvela. Usłyszmy prawdopodobnie o "tajemnicy Bożego Narodzenia". Jedna piosenka ma zawierać fragment: "I don't know what Christmas is, but Christmas time is here!". Dodatkowo powróciła plotka o obecności w projekcie Kevina Bacona. Co więcej, w filmie może ukazać się Surfer - prawdopodobnie Srebrny Surfer z MCU.

Na koniec podano również dwie możliwe daty premiery programu - Święto Dziękczynienia lub 2 grudnia.