The Incredible Hulk 2 - kontynuacja była rozważana. Reżyser zdradził swoje pomysły

Pierwotnie były plany na realizację filmu The Incredible Hulk 2, czyli kontynuacji pierwszego filmu MCU pod tytułem Incredible Hulk. Te jednak nigdy nie zostały zrealizowane, a powody do dziś nie są znane. Reżyser Louis Leterrier w nowym wywiadzie ujawnił, że prace zaszły nawet daleko, bo mieli opracowaną historię i pomysły.

The Incredible Hulk 2 - o czym miał być film?

Filmowiec tłumaczy, że przede wszystkim tytułowy heros miał stać się Szarym Hulkiem. Obok tego mieliśmy zobaczyć na ekranie więcej niż jednego Czerwonego Hulka. Według niego też ewolucja Hulka w MCU w wykonaniu Marka Ruffalo totalnie odbiega od wizji, którą miał w głowie przy planowaniu sequela.

- Hulk to złożona postać w uniwersum Marvela. Chcesz oglądać pierwotnego Hulka, wściekłego Hulka. Gdy jednak to idzie w stronę Szarego Hulka i Mądrego Hulk, trochę zaczynasz to tracić i wszystko powoli staje się coraz bardziej dziecinne.

Pomimo tego, że Hulk z MCU jest inny, nadal jest jego fanem. Cieszy się z tego, że mógł nad tym popracować i opracować różne pomysły. Gdy jednak zobaczyć Hulka uprawiającego jogę w serialu Mecenas She-Hulk, wtedy dosadnie uznał, że to poszło w zupełnie inną stronę.