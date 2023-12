The Kitchen - zwiastun filmu. Daniel Kaluuya zaprasza do dystopijnego Londynu

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

The Kitchen to film Netflixa napisany przez aktora Daniela Kaaluya, znanego z takich produkcji jak Uciekaj, Nie! czy Czarna Pantera. Kaluuya napisał scenariusz we współpracy z Joe Murtaghiem, a całość wyreżyseruje razem z Kibwe Tavaresem. Dla aktora, który wcielał się w rolę m.in. Hobiego w Spider-Man: Poprzez multiwersum, będzie to debiut reżyserski. Nowy projekt Netflixa otrzymał już dwie nagrody British Independent Movie Awards, a teraz w sieci pojawił się zwiastun produkcji. Obejrzyjcie sami!

The Kitchen - zwiastun

The Kitchen - opis filmu, obsada

Film przedstawia przyszłość, w której przepaść między bogatymi a biednymi została doprowadzona do granic możliwości. Wszystkie mieszkania socjalne zostały wyeliminowane, a londyńska klasa robotnicza jest zmuszana do tymczasowego zamieszkania na obrzeżach miasta. The Kitchen to pierwsza i największa tego typu wioska w Londynie, gdzie mieszkają ludzie, którzy odmawiają przeprowadzki z miejsca, które nazywają domem.

W roli głównej pojawi się Kane Robinson. Aktor wcieli się w Iziego, mieszkańca tytułowej wioski, desperacko próbującego się z niej wydostać. Z kolei Jedaiah Bannerman zadebiutuje jako dwunastoletni Benji, który stracił swoją matkę i poszukuje rodziny. Ten nietypowy duet będzie próbował zwalczyć system, w którym przyszło im żyć.

Premiera 19 stycznia 2024 roku na Netflixie.