The Kominsky Method - Kathleen Turner dołącza do obsady finałowego sezonu

fot. materiały prasowe

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że Alan Arkin nie wystąpi w finałowym sezonie The Kominsky Method. Twórcy serialu starają się jednak wypełnić pustkę po wspomnianym aktorze. U boku Michaela Douglasa zobaczymy teraz Kathleen Turner. Aktorka wcieli się w rolę Roz Volander - byłej żony Sandy'ego. Lekarka przybywa do Los Angeles, by spędzić czas z Mindy, córką bohaterów. Postać Roz Volander pojawiła się wcześniej w 2. sezonie, lecz był to występ jedynie gościnny.

Warto dodać, że Michael Douglas oraz Kathleen Turner spotkali się już wcześniej na planach takich filmów, jak Miłość, szmaragd i krokodyl, Klejnot Nilu czy Wojna państwa Rose.

Przypomnijmy, że głównym bohaterem The Kominsky Method jest portretowany przez Douglasa Sandy Kominsky, starzejący się nauczyciel aktorstwa. W poprzednich sezonach serial ukazywał jego relację z agentem i przyjacielem Normanem Newlanderem.

Twórcą serialu The Kominsky Method jest Chuck Lorre, a producentami wykonawczymi wraz z nim są Al Higgins oraz Michael Douglas.