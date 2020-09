The Kominsky Method - Alan Arkin nie wystąpi w 3. sezonie

fot. materiały prasowe

The Kominsky Method to produkcja Netflixa, której bohaterami są dwaj przyjaciele w podeszłym wieku: starzejący sie nauczyciel aktorstwa Sandy Kominsky oraz jego agent Norman Newlander. Do tej pory, czyli przez ostatnie dwie serie, u boku Michaela Douglasa mogliśmy podziwiać Alana Arkina. Niestety, Arkin nie wystąpi w trzecim i jednocześnie ostatnim sezonie komediowego show.

Według doniesień portalu Deadlinie, Alan Arkin nie zrezygnował z udziału w produkcji nagle. Podobno od początku zapowiadał, że zamierza wystąpić tylko w dwóch sezonach The Kominsky Method. Wcześniej nie było jednak wiadomo, czy trzeci sezon w ogóle powstanie.

Alan Arkin, za rolę w serialu The Kominsky Method, został dwukrotnie nominowany do Emmy i dwukrotnie do Złotych Globów. Sama zaś produkcja została wyróżniona Złotym Globem.

Twórcą oraz showrunnerem jest Chuck Lorre. Producentami wykonawczymi są Chuck Lorre, Al Higgins oraz Michael Douglas. W obsadzie The Kominsky Method mogliśmy oglądać Sarah Baker, Nancy Travis oraz Lisę Edelstein.