The Last Dance - oto nieoficjalny, 11. odcinek. Keepthebeat opisał dalsze losy Byków; serce rośnie!

O The Last Dance będziemy debatować jeszcze długo - emitowana na platformie Netflix produkcja stacji ESPN zabrała nas w sentymentalno-emocjonalną podróż do lat 90., odkrywając przed nami wiele tajemnic na temat koszykarskiej legendy Chicago Bulls. Ostatni taniec stał się także doskonałą okazją na poznanie w pełni, co naprawdę dla NBA znaczył Michael Jordan. Jesteśmy jednak niemal pewni, że po finałowych odsłonach serii chcielibyście poznać dalsze losy Jego Nadpowietrzności i innych zawodników Byków.

Z pomocą na tym polu śpieszy Wam Łukasz Szwonder aka Keepthebeat, bloger i youtuber, dziennikarz i jednocześnie jeden z największych w naszym kraju popularyzatorów koszykówki. Wziął on na warsztat historię Jordana, Pippena, Rodmana i spółki już po zakończeniu ich przygody z drużyną z Wietrznego Miasta. W ten sposób powstał robiący coraz większą furorę w sieci nieoficjalny, 11. odcinek The Last Dance.

Jak tłumaczy sam Keepthebeat, w swoim materiale chce odpowiedzieć choćby na pytania o to, dlaczego MJ w dokumencie nie wspomniał o powrocie na parkiety, czy Pippen został w końcu odpowiednio wynagrodzony na polu finansowym, jak również o to, co stało się z Rodmanem? Na tym jednak nie koniec; zobaczcie sami:

