The Last Duel - zdjęcia do filmu Ridleya Scotta przerwane we Francji z powodu koronawirusa

The Last Duel to historia o zemście oparta na książce Erica Jagera pod tym samym tytułem. Francuskie media donoszą, że zdjęcia do nowego projektu Ridleya Scotta zakończyły się szybciej ze względu na epidemię koronawirusa. Prace na planie miały potrwać do 19 marca w regionie Mâcon, ale zdjęcia zostały przerwane. Ekipa w najbliższych dniach uda się do Irlandii, aby tam kontynuować prace.

Główne role w filmie zagrają Matt Damon, Ben Affleck i Adam Driver. Dwóch pierwszych jest także współautorami scenariusza razem z Nicole Holofcener. Bohaterami są rycerz Jean de Carrouges i jego giermek Jacques Le Gris. Niegdyś byli przyjaciółmi. Gdy Carrouges powraca z wojny, oskarża Le Grisa o zgwałcenie jego żony. Nikt nie wierzy kobiecie, więc rycerz decyduje się odwołać się do króla Francji, by ten zainterweniował i zweryfikować decyzję hrabiego D'Anencona.