The Last of Us - będzie 2. sezon. Decyzja podjęta!

fot. HBO

The Last of Us bije rekordy popularności, więc ogłoszenie, że powstanie 2. sezon nie jest zaskoczeniem. To formalność, na którą czekali widzowie serialu, którą dopełniono po emisji zaledwie dwóch odcinków. Hit oparty na grze pod tym samym tytułem doczeka się więc kontynuacji, ale liczby odcinków nie ujawniono.

The Last of Us - będzie 2. sezon

- Craig and Neil, wraz z producentką wykonawczą Carolyn Strauss, oraz resztą naszej fenomenalnej obsady i ekipy, swoim mistrzowskim debiutem “The Last of Us” zdefiniowali na nowo ten gatunek. Po tym, co ta ekipa osiągnęła w pierwszym sezonie, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, aż przejdą samych siebie w kolejnym - powiedziała Francesa Orsi, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films.

A tak komentuje Neil Druckmann, twórca gry i współtwórca serialu:

- Jestem onieśmielony, zaszczycony i szczerze mówiąc przytłoczony tym, że tak wielu ludzi postanowiło śledzić naszą opowieść o losach Joela i Ellie. Współpraca z Craigiem Mazinem, naszą niesamowitą obsadą i ekipą oraz HBO przekroczyło moje, i tak już wysokie, oczekiwania”, powiedział Neil Druckmann. Teraz z absolutną przyjemnością możemy to powtórzyć w sezonie drugim. W imieniu całego składu Naughty Dog & PlayStation, dziękuję.

Swój komentarz dodaje Craig Mazin, twórca serialu:

- Jestem wdzięczny za współpracę z Neilem Druckmannem i HBO. Jeszcze bardziej wdzięczny jestem tym milionom ludzi, którzy dołączyli do naszej podróży” - powiedział producent wykonawczy, Craig Mazin. Publiczność dała nam szansę na kontynuację, a ja jako fan postaci i świata stworzonego przez Neila i Naughty Dog, nie mógłbym być bardziej gotowy, żeby zanurzyć się w niego ponownie.

W serialu występują: Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Melanie Lynskey jako Kathleen, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon i Elaine Miles jako Florence.

The Last of Us - każdy nowy odcinek co tydzień w poniedziałek na HBO Max.