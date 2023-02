The Last of Us - easter eggi i szczegóły, które mogły Wam umknąć. Relacja Billa i Franka, czychacz i charakterystyczne ubrania

fot. HBO, SIE

Trzeci odcinek The Last of Us zdecydowanie różnił się od dwóch poprzednich. Twórcy zdecydowali się na chwilę odejść od wątku Joela i Ellie, by skupić się na dwóch bohaterach, którym w grze poświęcono mniej uwagi. Co więcej ich historia nie tylko została rozwinięta w porównaniu z tym, co zaserwowało studio Naughty Dog, ale też wprowadzono do niej kilka istotnych zmian.

Podobnie jak w poprzednich tygodniach, tak i w tym mamy dla Was galerię, w której zebraliśmy easter eggi, odniesienia do gier, a także szczegóły, które mogliście pominąć podczas seansu. Tym razem sporo było zarówno rzeczy przeniesionych niemal 1:1 z dzieła studia Naughty Dog, jak i tych, które zmieniono na potrzeby serialu. Zobaczcie sami i dajcie nam znać co jeszcze udało Wam się wyłapać w trakcie oglądania!

The Last of Us - easter eggi i ukryte detale w 3. odcinku serialu HBO