The Last of Us: Part I na PC opóźnione. Twórcy chcą dopracować grę

fot. SIE

Dzień 3 marca nie jest już datą wiążącą dla pecetowej premiery The Last of Us Part I. Studio Naughty Dog za pośrednictwem mediów społecznościowych, poinformowało o przesunięciu premiery o kilka tygodni. Nową datą ukazania się przygód Ellie i Joela w ogarniętej zarazą Ameryce, jest dzień 28 marca. Powodem podjęcia takiej decyzji jest "troska o jakość finalną".

Studio w komunikacie przekazuje, że chce mieć pewność, by TLOU na PC zadebiutowało w jak najlepszej formie i by gra finalnie spełniła standardy graczy jak i samego studia.

https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1621539243402174470

Słysząc waszą miłość do adaptacji HBO, widząc wasze piękne zdjęcia z trybu fotograficznego i dowiadując się, jak świat i postacie, które stworzyliśmy prawie dekadę temu, nadal docierają do nowych i starych fanów, jesteśmy każdego dnia pod wrażeniem. Wiemy, że wielu z was powracało do historii, od której wszystko się zaczęło, grając w The Last of Us Part I na konsoli PlayStation 5, i zdajemy sobie sprawę, że wielu z was nie może się doczekać, by wskoczyć do gry po raz pierwszy - gdy Part I trafi na PC. - czytamy we wpisie.

TLOU: Part I będzie kolejną grą z portfolio PlayStation, która została przeniesiona z konsol na PC. W tym roku będzie to już druga produkcja debiutująca na pecetach. W połowie lutego na popularnych "blaszakach" zadebiutuje Returnal.