The Last of Us - Riley, Take on Me i ukryte logo studia Naughty Dog. Oto easter eggi z 7 odcinka serialu HBO

fot. HBO, SIE

W siódmym odcinku serialu The Last of Us twórcy na moment odeszli od wspólnej podróży Joela i Ellie przez postapokaliptyczne Stany Zjednoczone i wzięli na tapet historię doskonale znaną graczom. Epizod przedstawił bowiem wydarzenia, które wcześniej można było poznać za sprawą Left Behind, fabularnego dodatku do pierwszej części gry. Wreszcie mieliśmy okazję zobaczyć, w jakich okolicznościach doszło do ugryzienia Ellie, które wywarło ogromny wpływ na późniejsze losy tej bohaterki. Poznaliśmy również Riley, o której wcześniej kilkukrotnie wspominano w dialogach.

I chociaż szósty odcinek w zdecydowanej większości wiernie przenosił na serialowy grunt wydarzenia znane z DLC, to nie zabrakło jednej dość istotnej zmiany. Twórcy zdecydowali się, by w centrum handlowym znalazł się wyłącznie jeden zarażony - o powodach stojących za tą zmianą możecie dowiedzieć się w tym miejscu.

The Last of Us - easter eggi i odniesienia do gier w 7. odcinku serialu HBO

Tytuł i fabuła odcinka nawiązują do Left Behind, fabularnego dodatku do pierwszej części gry.

Przypominamy, że kolejny, 8. odcinek The Last of Us będzie można obejrzeć na platformie HBO Max już 6 marca.