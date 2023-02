The Last of Us - easter-eggi z 5. odcinka serialu HBO. Kim był tajemniczy Ish?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO, SIE

Piąty odcinek serialu The Last of Us nie tylko zadebiutował nieco wcześniej, ale też został po brzegi wypełniony trzymającymi w napięciu scenami i krwawą akcją. Epizod ten dobitnie pokazał również, jak wielkie zagrożenie mogą stanowić zarażeni - zwłaszcza, gdy atakują z zaskoczenia i to w dużej grupie.

Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich odcinków, tak i tym razem nie zabrakło pewnych elementów z gier i odniesień do produkcji studia Naughty Dog. Tym razem, poza pokazaniem historii Henry'ego i Sama, dostaliśmy również pierwsze spojrzenie na przerażającego Purchlaka, a także nawiązanie do postaci Isha, a tym samym jednej z najciekawszych, choć jednocześnie tragicznych opowieści pobocznych, którą w grze poznawaliśmy dzięki notatkom.

The Last of Us - easter eggi i odniesienia do gier w 5. odcinku serialu HBO

W 5. odcinku dowiadujemy się więcej na temat Henry'ego i Sama. To bracia, którzy pojawili się w grze. W serialu zdecydowano się jednak na pewną zmianę i Sam jest osobą niesłyszącą.

Przypominamy, że kolejny, szósty odcinek The Last of Us zadebiutuje w Polsce na platformie HBO Max już 20 lutego.