The Last of Us: Part II - opancerzony klikacz może trafić na Waszą półkę. Cena nie przeraża, w przeciwieństwie do figurki

Fani uniwersum The Last of Us będą mogli wkrótce powiększyć swoją kolekcję o ciekawy gadżet w postaci figurki przedstawiającej opancerzonego klikacza z Part II. Statuetka dostępna jest w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa Dark Horse, a jej cena nie odstrasza. 59,99$, czyli około 240 zł to stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę, że ceny takich produktów potrafią być nawet kilkukrotnie wyższe.

Figurka, stworzona i pomalowana przez artystów z Level52 Studios, mierzy około 22 centymetry i zawiera naprawdę sporo detali. W poniższej galerii możecie zapoznać się między innymi ze zdjęciami pokazującymi szczegóły, takie jak porwane ubrania czy skórę pokryta grzybem oraz krwią. Zobaczcie sami.

The Last of Us: Part II - figurka opancerzonego klikacza

Osoby, które zdecydują się na zakupienie figurki w przedsprzedaży będą jednak musiały wykazać się cierpliwością. Wysyłka ma odbyć się bowiem między grudniem 2023 i lutym 2024 roku.