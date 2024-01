The Last of Us - to oni nakręcą 2. sezon. Lista reżyserów imponuje i gwarantuje jakość

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, lista reżyserów 2. sezonu The Last of Us na pewno ucieszy fanów, bo to już na tym etapie jest gwarancją jakości, do której pierwsza seria przyzwyczaiła. Za kamerą z poprzedniej serii powrócą współtwórcy serialu, Craig Mazin i Neil Druckmann oraz Peter Hoar, który był nominowany do nagrody Emmy za doceniany 3. odcinek The Last of Us. Pozostałe nazwiska to nowości w ekipie.

The Last of Us - reżyserzy 2. sezonu

Na liście są: Mark Mylod (nagrodzony Emmy za Sukcesję, której był też producentem, doświadczenie ma też z Gry o tron), Nina Lopez-Corrado (doceniana za reżyserię Perry'ego Masona w HBO), Stephen Williams (doceniany za Watchmen, pracował też przy Westworld) oraz wcześniej ogłoszona Kate Herron, znana z pierwszego sezonu Lokiego.

Prace na planie mają ruszyć w lutym 2024 roku w Vancouver. Obsada jest już razem na etapie przygotowań. Opublikowali nawet wspólne zdjęcie z wypadu do restauracji. Są tutaj też nowe dodatki jak Young Mazino (Jesse) oraz Isabella Merced (Dina).

The Last of Us - premiera nie wcześniej niż w 2025 roku.