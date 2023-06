The Last of Us - rozmawiano z Matthew McConaugheyem o angażu do roli Joela. Abby wciąż nieobsadzona

fot. materiały prasowe

Strajk scenarzystów w USA, który rozpoczął się w maju tego roku, wpłynął na przygotowania do castingu 2. sezonu The Last of Us. Prace zostały wstrzymane aż do zakończenia protestów.

Te doniesienia nie powstrzymały fanów od spekulacji, że odbył się już casting postaci Abby, która odegra kluczową rolę w fabule 2. serii. Wskazywano dwa nazwiska - Shannon Berry i Katy O'Brian. W podcaście Happy Sad Confused showrunner serialu Craig Mazin zaprzeczył tym plotkom. Żadna aktorka nie została obsadzona w tej roli.

Ponadto twórca odniósł się do innych spekulacji, że w 1. sezonie The Last of Us widzowie zobaczyli Abby. Część fanów uważa, że w sekwencji w szpitalu pojawiła się postać z warkoczem i w ten sposób wprowadzoną ją do fabuły. Ponownie Mazin obalił te domysły.

Mogę potwierdzić, że to nie była ona. To tylko jedna ze Świetlików, która po prostu miała kucyk. Wiele osób posiada kucyk, ale to nie była Abby.

Podczas tego samego podcastu Craig Mazin potwierdził, że odbyły się rozmowy z Matthew McConaugheyem, żeby zagrał Joela w serialu. Rola ostatecznie trafiła do Pedro Pascala.

Nie mogę powiedzieć, że to była seria [rozmów z McConaugheyem]. To było bardziej w stylu: „Hej, tutaj jest coś do omówienia”. Pedro był na naszej liście od samego początku. Powiedziano nam, że jest niedostępny, a kiedy już się trochę nad tym namęczyliśmy, dostałem telefon od jego agenta, który powiedział: „Wiesz, może być dostępny”.

Twórca szczegółowo opisał podekscytowanie Pascala scenariuszem, który dostał, gdy pracował nad filmem w Anglii.

Zwykle, gdy wysyłasz scenariusze do takich aktorów masz szczęście, jeśli przeczytają go w ciągu miesiąca. Wysłałem mu [scenariusz] w piątek, a w sobotę rano dostałem telefon… bardzo mu się spodobał i chciał porozmawiać na Zoomie.

Mazin stwierdził, że był to dobry znak. Przyznał, że to była jego najwspanialsza rozmowa na Zoomie, jaką kiedykolwiek przeprowadził.

To była po prostu miłość od pierwszego wejrzenia - on był tak wnikliwy w tej kwestii.

Showrunner dodał, że Matthew McConaughey jest niesamowitym aktorem. Jest pewien, że z nim serial też byłby wspaniały, ale byłoby inaczej. Podoba mu się ta produkcja, którą stworzyli, stwierdzając, że wszystko się udało.

The Last of Us - zdjęcia z 1. sezonu

The Last of Us odcinek 2