The Last of Us - będzie spin-off? Twórca serialu odpowiada

The Last of Us osiągnął ogromny sukces i zysk dla HBO. Aktorska adaptacja gry wideo zdobyła 24 nominacje do nagrody Emmy oraz miała jedne z największych wyników oglądalności w historii tej platformy. Otworzyło to drzwi nie tylko dla 2. sezonu, ale także potencjalnych spin-offów. O możliwości ich stworzenia wypowiedział się Craig Mazin, twórca serialu, w wywiadzie dla The Wrap.

The Last of Us - Mazin o ewentualnym spin-offie

Chociaż Mazin przyznał, że aktualnie jest w pełni skupiony na 2. sezonie The Last of Us, widzi potencjał na spin-offy w dalszej przyszłości.

Neil Druckmann - Nie rozmawialiśmy o tym konkretnie, bo jesteśmy tak skupieni na głównej historii. Nie jestem przeciwko pomysłowi stworzenia innych seriali, które mogłyby czerpać z tych postaci bądź świata. Nie wiem, ile więcej projektów z Last of Us osobiście byłbym w stanie zrealizować. Ale, nie mam z tym problemu. Jestem pewien, żerównież byłby tym zainteresowany. Mam ogromną nadzieję, że jeśli faktycznie coś takiego zaistnieje, zostanie to stworzone z taką samą troską, szacunkiem i miłością, jak w przypadku tego serialu.

The Last of Us jest dostępny na HBO Max. Data premiery 2. sezonu nie jest znana.