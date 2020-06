The Last of Us - Troy Baker ma swojego faworyta do roli Joela w serialu HBO

fot. SIE

Jak wiadomo HBO szykuje serialową wersję kultowej już gry The Last of Us. Za projekt odpowiada twórca znakomitej produkcji Czarnobyl, Craig Mazin. W sieci można spotkać wiele fanowskich typów tego, kto powinien zagrać duet głównych bohaterów, czyli Ellie i Joela. Swoje trzy grosze do całej sprawy postanowił dorzucić Troy Baker, aktor użyczający swojego głosu Joelowi w obydwu grach. Stwierdził on, że Josh Brolin byłby idealnym wyborem do tej roli i człowiekiem, który mógłby wnieść postać Joela na nowy poziom. Co ciekawe Baker wspomniał jak spotkał Brolina na lotnisku, gdy pierwsza część The Last of Us miała wejść na rynek. Powiedział mu, że jeśli kiedyś zadzwonią, aby zagrał Joela, to byłby zaszczycony, gdyby przyjął tę rolę.

fot. Monolith Films

Dla przypomnienia gra opowiada historię, która rozgrywa się w złowrogim, postapokaliptycznym świecie po wybuchu epidemii. Joel i Ellie, bohaterowie, którzy spotkali się w tragicznych okolicznościach, muszą na sobie polegać, by przetrwać ogromnie niebezpieczną podróż przez to, co zostało z USA.