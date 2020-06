The Last of Us: Part II – co twórca serialu HBO sądzi o nowej grze Naughty Dog?

SIE

W marcu tego roku poinformowano, że The Last of Us doczeka się The Last of Us od HBO, a za sterami projektu stanie Craig Mazin, twórca świetnie ocenianego Czarnobyla. Mazin już wcześniej informował, że sam jest graczem i twórczość Naughty Dog nie jest mu obca, teraz zaś postanowił wypowiedzieć się na temat The Last of Us: Part II.

W krótkim tweecie wyjawia on, że sequel produkcji z 2013 roku to dla niego „jedna z najlepszych gier, w jakie kiedykolwiek grał” i że rozpoczął już całą przygodę po raz drugi. Mówi także, że to „wyjątkowe osiągnięcie pod względem narracji, postaci i tematyki”.

https://twitter.com/clmazin/status/1274621544065458177

O serialowym The Last of Us od HBO na ten moment nie wiemy praktycznie nic. Informowano jednak, że prace mają nabrać tempa po premierze gry.