The Last of Us: Part II - tak prezentuje się limitowane PS4. Zobacz unboxing

Konsola

Do naszej redakcji zawitała właśnie limitowana wersja konsoli Playstation 4 wydana z okazji premiery gry The Last of Us: Part II. Wczoraj zaprezentowaliśmy Wam unboxing The Last of Us Part II Edycja Ellie, a dziś przyglądamy się, jak prezentuje się sprzęt inspirowany tym tytułem. Pudełko przykuwa uwagę, ale nie otrzymało ono jakiejś unikalnej grafiki, której już wcześniej byśmy nie widzieli. Charakterystyczne pudełko skrywa specjalną konsolę, pada oraz tradycyjną kopię gry.

Playstation 4 Edycja limitowana The Last Of Us Part II

Konsola PS4 Pro 1TB została specjalnie spersonalizowana pod tytuł, jej matowa pokrywa posiada wygrawerowany wzór tatuażu, jaki nosi Ellie. Na półce prezentuje się ładnie, choć spodziewałem się czegoś bardziej spektakularnego zwłaszcza z uwagi na fakt, że jest to ostatni duży tytuł tej firmy na konsolę tej generacji. Ta wersja kosztuje obecnie około 1800 zł.

Oprócz konsoli w zestawie znajdziemy także pada specjalnie spersonalizowanego w tym samym kolorze co sprzęt. Posiada on wygrawerowany tatuaż, jaki nosi Ellie. Znajduje się on na prawej części. Dodatkowo na panelu dotykowym znajduje się napis The Last of Us Part II. Można też go zakupić oddzielnie. Cena to 259,99 zł.

Ostatnim dodatkiem jest sama gra w standardowym pudełku, jakie można kupić w każdym sklepie z grami. Szkoda, że firma nie pokusiła się, by w tej limitowanej edycji umieścić także jakieś specjalne pudełko, by dodatkowo nagrodzić graczy, którzy skuszą się na zakup.

Podsumowując, konsola prezentuje się ładnie, ale bez jakichś fajerwerków. Wersja Death Stranding wyglądała ciekawiej. Najzagorzalsi fani mogą zdecydować się jeszcze na zakup słuchawek z logiem gry, które będą pasowały do zestawu, ale których w niej nie ma. Cena to 379,99 zł. Wydaje mi się, że na jej zakup zdecydują się tylko najbardziej zagorzali fani. Reszta będzie miała z tyłu głowy, że niedługo premierę powinna mieć Playstation 5 i inwestowanie w konsolę generacji, która powoli wychodzi z użycia, może nie mieć sensu.