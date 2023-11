The Legend of Zelda - twórca gry o wielkich oczekiwaniach. Zapewnia, że aktorska adaptacja nie zawiedzie fanów

fot. Nintendo // The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Kilka dni temu ogłoszono, że powstanie aktorski film na podstawie popularnej serii gier The Legend of Zelda. Reżyserem będzie Wes Ball, a producentami zostali Avi Arad oraz Shigeru Miyamoto, czyli słynny reżyser i twórca gry. Podczas spotkania inwestorskiego firmy Nintendo Miyamoto omówił produkcję.

Jeśli chodzi o film aktorski The Legend of Zelda wiem, że mamy przed sobą ekstremalnie wysoko postawioną poprzeczkę, aby wyprodukować adaptację, która nie zawiedzie rzeszy fanów na całym świecie. Mając na uwadze to wyzwanie, od około 10 lat omawiałem ten projekt z Avim Aradem, prezesem Arad Productions Inc. Filmy są jak gry w tym sensie, że trzeba nad nimi spędzić dużo czasu, zanim uda ci się zrobić coś, z czego będziesz zadowolony.

Następnie Miyamoto zwrócił się do inwestorów zaniepokojonych ryzykiem związanym z kinową adaptacją The Legend of Zelda, która przy słabym odbiorze, może wpłynąć na sprzedaż gier.

Filmy potrzebują sponsorów, którzy mogą udzielić pełnego wsparcia aż do ich ukończenia. W przypadku produkcji naszych filmów Nintendo też jest sponsorem. Aby stworzyć film udało nam się zebrać grupę ludzi, którzy są gotowi poświęcić czas na produkcję, dopóki nie wyłoni się z tego coś, czego będziemy pewni.

Nie ogłoszono jeszcze obsady filmu The Legend of Zelda. Nowa produkcja będzie wspólnym przedsięwzięciem Nintendo i Arad Productions, studia, które wcześniej pracowało nad filmową adaptacją serii gier wideo Uncharted. Sony Pictures Entertainment pomoże Nintendo w finansowaniu i dystrybucji kinowej.

