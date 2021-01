The Little Things - Jared Leto porównuje swoją postać do Jokera

Materiały prasowe

Jared Leto, zdobywca Oscara, wypowiedział się na temat swoich nadchodzących projektów. Również o swoim sukcesie, który przypisuje kilku czynnikom - jednym z nich jest upór. Twierdzi, że miał dużo szczęścia, ale przy tym był niezwykle uparty, dzięki czemu udało mu się znaleźć w miejscu, w którym jest obecnie.

Aktor wypowiedział się między innymi na temat nadchodzącego filmu The Little Things z Denzel Washington i Rami Malekiem. Leto wciela się w Alberta Sparmę, miejscowego podejrzanego o bycie zabójcą. Okazuje się, że początkowo nie był zainteresowany tym projektem.

Wydawało mi się, że dostatecznie dobrze zbadałem te rejony, że czas na nowe przygody. Ale rozmowa ze scenarzystą i reżyserem, Johnem Lee Hanckockiem zmieniła moje zdanie. Po prostu zakochałem się w tym facecie. Jest niesamowitą osobą.

Ostatecznie Leto cieszy się z przyjęcia roli i bycia częścią tak świetnej ekipy. W rozmowie dotknięto też tematu Jokera, w którego aktor wcielił się w filmie Legion samobójców. Porównał go do swojej roli w filmie The Little Things.

Sparma przypomina mi trochę Jokera, ponieważ jest poza schematem. Jest kimś, kto mówi zawsze to, co myśli. Zawsze jest przy tym zaskakujący. I bardzo zabawny. Przynajmniej taki mi się wydaje.

fot. Sony

Na koniec wspomniał jeszcze o swojej głównej roli w filmie Morbius. W filmie od Marvela i Sony wciela się w naukowca, którego lekarstwo na rzadką chorobę sprawia, że staje się wampirem.

To historia Jekylla i Hyde'a, która jest po prostu widowiskowa i zabawna, a czasami jest trochę przerażająca, co jest, jak sądzę, inne w tym gatunku. Jestem tym podekscytowany. To powinien być duży, zabawny film do oglądania z popcornem.

The Little Things zadebiutuje 29 stycznia w kinach w USA i na HBO Max.