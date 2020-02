The Lost Daughter - Olivia Colman w obsadzie reżyserskiego debiutu Maggie Gyllenhaal

Zdobywczyni Oscara Olivia Colman (Faworyta), zagra jedną z głównych ról w filmie Maggie Gyllenhaal pt. The Lost Daughter. Będzie to jej debiut fabularny. Historia inspirowana jest książką o tym samym tytule i opowiada historię Ledy (Colman), profesorki college'u, która podczas wakacji nad morzem popada w obsesję na punkcie kobiety imieniem Nina, podczas gdy jej młoda córka obserwuje wszystko na plaży. Ich związek zmusza Ledę do stawienia czoła traumie oddziaływającej na jej macierzyństwo oraz swoim wyborom, których dokonała przed laty.

W obsadzie filmu są także Jessie Buckley, Dakota Johnson oraz Peter Sarsgaard. Maggie Gyllenhaal w rozmowie z Ew.com przyznała, że do zostania reżyserką zmotywował ją udział w serialu Kroniki Times Square, gdzie jej postać zajmowała się kręceniem filmów erotycznych. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.