The Mandalorian - kiedy prace nad 3. sezonem? Premiera dopiero w 2022 roku

Według informacji z branżowego Production Weekly prace na planie 3. sezonu The Mandalorian rozpoczną się 20 września 2021 roku i potrwają do 23 marca 2022 roku. Biorąc pod uwagę bardzo długi czas post-produkcji i podobny okres zdjęciowy do poprzednich dwóch sezonów, można założyć, że premiera odbędzie się dopiero jesienią 2022 roku.

Szczegóły 3. sezonu The Mandalorian są trzymane w ścisłej tajemnicy i na razie nic na ten temat wyciekło. Być może jak ruszą zdjęcia pojawią się pierwsze informacje o tym, z jaką historią będziemy mieć do czynienia. Czy Grogu powróci po tym, jak odszedł z Lukiem Skywalkerem, by trenować pod okiem mistrza Jedi? Czy może będzie to już tylko historia tytułowego Mandalorianina? Spekulacji jest ogrom, ale by wysnuć jakieś wnioski, musimy poczekać na konkrety.

https://twitter.com/dodgerfan4life9/status/1435782412672253955

Przypomnijmy, że niedawno zakończono zdjęcia do serialu Star Wars: Andor, a na planie Obi-Wana Kenobiego wciąż trwają prace. To oznacza, że przed premierą Mandaloriana na ekranach zobaczymy najpewniej kilka produkcji ze świata Star Wars na czele z Księgą Boby Fetta.