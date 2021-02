The Mandalorian - Hasbro wycofuje figurki z Carą Dune po zwolnieniu Giny Carano?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gina Carano, która w ostatnim czasie wcielała się w rolę Cary Dune w dwóch sezonach serialu The Mandalorian, przestała być członkinią obsady produkcji. Lucasfilm zdecydowało się zwolnić aktorkę ze względu na wpisy publikowane na Twitterze. W oświadczeniu argumentowano tę decyzję twierdząc, że jej wpisy w mediach społecznościowych, które oczerniają ludzi na podstawie ich tożsamości kulturowej i religijnej, są odrażające i niedopuszczalne.

To może oznaczać brak pojawiania się tej postaci nie tylko w samym serialu, ale także w produktach związanych z produkcją Disney+. Autor strony Yak Face Forums, świetnie zorientowanej na rynku zabawkarskim w USA twierdzi, że Hasbro wycofuje się ze wznowienia serii figurek Black Series i Vintage Collection. Firma zamierza jednak wypuścić serię Retro Collection, ponieważ zapewne jest gotowa do wysłania do sprzedawców i anulowanie jej mogłoby wywołać spore straty. Chociażby w serii Black Series miała pojawić się zabawka z Carą Dune, ale podobno ma zostać ograniczona jej ilość lub zostanie całkowicie wycofana ze sprzedaży. Informacje nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez Hasbro.

