The Mandalorian - Katee Sackhoff o Bo-Katan i Jon Favreau o decyzji podjętej przez Grogu

disney+/Empire

Katee Sackhoff wystąpiła w aktorskiej wersji Bo-Katan pierwszy raz w 2. sezonie, a większa rola przypadnie jej w zbliżającej się trzeciej odsłonie. Aktorka przez lata podkładała głos pod swoją postać przy serialach Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów i The Rebels, a teraz miała okazję ubrać zbroję i ruszyć do walki na prawdziwym planie. Aktorka w rozmowie z Empire odniosła się do tego doświadczenia, jak również zdradziła, że twórcy produkcji konsultowali z nią wiele aspektów dotyczących Bo-Katan.

Producenci wykonawczy Jon Favreau i Rick Famuyiwa regularnie szukali jej aprobaty jeśli chodzi o emocjonalne i intymne aspekty postaci, bo mają świadomość, jak długo postać Bo-Katan jest z Sackhoff.

Byłam w skórze tej kobiety przez naprawdę długi czas. Jedną z rzeczy, na których Jon [Favreau] i ja się skupialiśmy jest to, gdzie ona jest w danym momencie, co determinuje jej doświadczenie. Każdego dnia Jon i Rick [Famuyiwa], zdawali się na mnie, co było niezwykłe, mieć tych mistrzów pytających mnie, co czuję.

The Mandalorian - jak twórca tłumaczy decyzję Grogu?

Jon Favreau wypowiedział się też na temat decyzji Grogu z Księga boby Fetta, w którym to widzimy go decydującego się powrócić do Mando, niż pozostać u Luke'a Skywalkera. Niektórzy fani uważali, że Grogu powinien był pozostać w separacji od Mandalorianina dłużej niż faktycznie to miało miejsce. Showrunner w rozmowie z Total Film wyjaśnił, że inspiracją był tutaj film Paper Moon z 1973 roku. O wszystkim zdecydowały więzi, które okazały się ważniejsze niż sam cel. Wielka moc i talent Grogu nie powinny decydować o tym, że ma być on daleko od Mandalorian.

