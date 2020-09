The Mandalorian najbardziej oczekiwanym serialem jesiennego sezonu. Na co jeszcze czekają widzowie?

fot. Disney+

Jesień to bardzo ekscytująca pora roku dla widzów, ponieważ w tym czasie w telewizji debiutują nowe seriale, a także mają premiery kolejne sezony poszczególnych produkcji. Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z tym zawirowania produkcyjne ten sezon jesienny wygląda nieco inaczej niż w poprzednich latach. Wybór seriali jest mniejszy, ale wciąż obfituje w wiele interesujących tytułów.

Serwis Rotten Tomatoes przeprowadził ankietę wśród tysiąca fanów seriali i filmów pytając o to, na który powracający serial czekają najbardziej podczas tej jesieni. Zwycięzcą okazał się The Mandalorian. Na kolejnych miejscach uplasowały się seriale Fargo, Tacy jesteśmy, Star Trek: Discovery i inne. Poniżej prezentujemy listę głosowania:

1. The Mandalorian

2. Fargo

3. Tacy jesteśmy

4. The Crown

5. Mroczne materie

6. Star Trek: Discovery

7. Bob's Burgers

8. Superstore

9. The Masked Singer

10. Nie z tego świata

Premiera pierwszego odcinka drugiego sezonu The Mandalorian jest zaplanowana na 30 października na Disney+. Prace nad nową odsłoną zakończyły się przed wybuchem pandemii COVID-19, więc nie spotkały go żadne opóźnienia i bez przeszkód trafi na platformę streamingową. The Mandalorian zajął również drugie miejsce w głosowaniu na najlepszy serial do binge-watchingu. Przegrał tylko ze Stranger Things. Następne w kolejności były: Breaking Bad, Gra o Tron i Biuro.

Poniżej możecie sprawdzić, na jakie nowe seriale widzowie czekają najbardziej podczas jesiennego sezonu:

1. Bastion

2. Nawiedzony dwór w Bly

3. Ratched

4. Animaniacy

5. Od nowa

6. Welcome to Blumhouse

7. The Walking Dead: World Beyond

8. Doctor Who Festive Special: Revolution of the Daleks

9. The Equalizer

10. Helstrom

A na co Wy czekacie najbardziej podczas jesiennego sezonu w telewizji?