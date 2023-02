The Mandalorian - plakat 3. sezonu. Heroes z Mrocznym mieczem gotowym do walki

fot. Disney+

Plakat 3. sezonu The Mandalorian przypomina, że Din Djarin wciąż ma Mroczny miecz (Darksaber), czyli symbol władzy na Mandalorze. Czy straci go na rzecz Bo-Katan Kryze? Walka o władzę nad planetą Mandalorian wydaje się jednym z wątków 3. sezonu. Do tego opublikowano też wideo o tym, jakim fenomenem jest The Mandalorian.

The Mandalorian - galeria

Plakat jest na samym początku pełnej galerii 3. sezonu

The Mandalorian - sezon 3

The Mandalorian - fenomen

3. sezon liczy 8 odcinków. Za kamerą stoją Rick Famuyiwa (pracował przy poprzednich sezonach), Lee Isaac Chung (nominacja do Oscara za świetny film Minari), Peter Ramsey (reżyser hitu Spider-Man Uniwersum) oraz weteranka serialu Bryce Dallas Howard

The Mandalorian - premiera 3. sezonu odbędzie się 1 marca 2023 roku w Disney+.

The Mandalorian - inne teorie