The Mandalorian - kto mógłby zagrać Satine Kryze z Wojen Klonów? Aktorka ma kandydatkę

W serialu animowanym Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów Satine Kryze była władczynią Mandalory. W rozbudowanym wątku tę władzę utraciła i ostatecznie zginęła z ręki Dartha Maula, gdy ten przejął Mandalorę. Miała ona też dwuznaczną relację z Obi-Wanem Kenobim i to właśnie z tego powodu Maul ją zabił. Bo-Katan Kryze jest teraz osobą, która chce tak jak jej siostra chce zostać władczynią Mandalorian. Czy tak się ostatecznie stanie? Na ten moment nie wiadomo. Katee Sackhoff, czyli aktorka grająca Bo-Katan poruszyła kwestię jej siostry, choć postać w aktorskim serialu w ogóle nie została wspomniana.

Gwiezdne Wojny - Satine w wersji aktorskiej

Podczas rozmowy aktorka wyjawiła, kto według niej powinien zagrać tę postać w wersji aktorskiej. To Cate Blanchett. Fani w pełni się zgadzają, że ta wybitna aktorka idealnie pasowałaby do tej roli. Na ten moment jednak szansę na to, by Satine mogła się pojawić nawet w retrospekcjach są niewielkie, więc ten casting pozostaje jedynie ciekawostką.

Niestety też wciąż nie wiadomo, czy 4. sezon The Mandalorian na pewno powstanie. Choć Jon Favreau dawno temu napisał scenariusze, aktualne informacje sugerują, że start prac na zostać opóźniony z uwagi na strajk scenarzystów. Disney i Lucasfilm oficjalnie nie zapowiedzieli 4. sezonu.