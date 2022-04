The Marvels i Ant-Man and the Wasp: Quantumania - zmieniono daty premier filmów MCU

fot. Marvel

Doszło do niewielkiej zmiany w harmonogramie premier kinowych Marvel Studios. Zdecydowano się na zamianę miejsc dwóch filmów - The Marvels i Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Druga część Kapitan Marvel miała pojawić się 17 lutego 2023, ale przesunięto tę produkcję na 28 lipca 2023 roku. Z kolei trzeci film o Ant-Manie miał pojawić się 28 lipca 2023 roku, ale zobaczymy go 17 lutego 2023 roku.

Według informacji portalu Deadline, oba filmy są na zaawansowanym etapie prac, ale podobno Ant-Man 3 bardziej od The Marvels i wydawało się naturalne, aby zamienić ich daty premier. Przypomnijmy, że za sterami nowego filmu o Ant-Manie stanie ponownie Peyton Reed, a główne role ponownie odegrają Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer i Michael Douglas. W obsadzie są też Jonathan Majors i Kathryn Newton.

Nia DaCosta z kolei reżyseruje The Marvels, a obsada prezentuje się następująco: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris i Iman Vellani.

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures