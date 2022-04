3 Thorów i 3 Mjolniry vs. Gorr, rzeźnik bogów. Takiej bitwy w Marvelu jeszcze nie było

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Już dziś w Stanach Zjednoczonych ukaże się powiększony objętościowo zeszyt Thor #24, będący jednocześnie jubileuszową, 750. odsłoną serii o bogu burzy. Jest ona wspólnych dziełem nie tylko scenarzysty Donny'ego Catesa i rysownika Nica Kleina, ale również prawdziwych legend Domu Pomysłów, wśród nich J. Michaela Straczynskiego, Oliviera Coipela, Waltera Simonsona, Ala Ewinga czy Dana Jurgensa.

W zasadniczej części historii w Asgardzie dojdzie do pogrzebu Odyna, który nieco wcześniej poniósł śmierć w trakcie boju z obdarzonym świadomością Mjolnirem - na to wydarzenie przybędą m.in. Celestianie, Watcher, Fantastyczna Czwórka, X-Meni czy Strażnicy Galaktyki. Jeszcze bardziej interesująco prezentuje się inna z plansz, na której widzimy Thora, Jane Foster i Betę Ray Billa (dwoje ostatnich w przeszłości także działało jako następcy boga burzy) uzbrojonych w Mjolniry i walczących z Gorrem, rzeźnikiem bogów - kontekst tej sceny nie jest jednak póki co znany.

Spójrzcie sami: