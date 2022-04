Marvel - zdumiewająca rewolucja w relacji Spider-Mana i Mary Jane. Pajączek z nowym kostiumem!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił w USA zeszyt The Amazing Spider-Man #1, będący otwarciem nowej serii ze scenariuszem Zeba Wellsa i rysunkami Johna Romity Jr. (w rzeczywistości Dom Pomysłów zdecydował się na restart numeracji cyklu). Komiks ten przynosi ogromne zmiany w życiu Petera Parkera, zwłaszcza w odniesieniu do jego relacji z Mary Jane Watson. Jakby tego było mało, już niedługo w tym samym cyklu Pajączek przywdzieje zupełnie nowy kostium, mogąc jednocześnie korzystać z kojarzącego się z Zielonym Goblinem... ślizgacza.

Początek opowieści wyjawia, że Parker z nieznanych na razie przyczyn został odrzucony przez szereg najbliższych mu osób z ciocią May na czele. Prawdziwe zaskoczenie przychodzi jednak później: jak się okazuje, Peter i Mary Jane nie są już razem. W finałowej scenie protagonista stoi przed mieszkaniem dawnej ukochanej, lecz nie decyduje się wejść do środka. Koniec końców spoglądająca na Parkera przez okno Watson zostaje powitana przez tajemniczego mężczyznę o imieniu Paul i dwoje dzieci - te ostatnie zwracają się do Mary Jane "mamusiu".

Nie jest w tej chwili jasne, czy bohaterka jest biologiczną matką dzieci. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że dziewczynka jest do Watson łudząco podobna, natomiast chłopiec wyglądem przywołuje na myśl Petera Parkera.

Na tym jednak nie koniec. W lipcowych zeszytach The Amazing Spider-Man #7-8 Pajączek zacznie korzystać z nowego kostiumu, który został zaprojektowany w należącej do Normana Osborna aka Zielonego Goblina firmie Oscorp. Co więcej, heros będzie mógł od tej pory przemieszczać się po Nowym Jorku za pomocą swojego własnego, "pajęczego" ślizgacza. Spójrzcie sami: