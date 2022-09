W The Marvels powrócą kosmiczne koty - Iman Vellani potwierdza. Czego jeszcze możemy się spodziewać?

1. Czy wiadomo, co mutacja Kamali Khan znaczy dla MCU? Nie. Mutacja była rozwiązaniem na to, dlaczego jeśli moce są dziedziczone, każdy członek rodziny Kamali ich nie ma. Jednak Bisha K. Ali nie jest w stanie odpowiedzieć na to, jak wpisuje się to w większy obraz MCU, ponieważ nie zna planów Kevina Feige'a.