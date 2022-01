The Marvels - zdjęcie od kulis mogło ujawnić obecność dwóch innych bohaterek Marvela

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

The Marvels to filmowa kontynuacja Kapitan Marvel, która trafi do kin w 2023 roku. W produkcji mamy zobaczyć połączone siły trzech superbohaterek - Carol Danvers, Photon (Monica Rambeau) oraz Ms. Marvel. Do ról powrócą Brie Larson, Teyonah Parris oraz Iman Vellani, która po raz pierwszy zaprezentuje swoją postać w serialu w 2022 roku.

Na Instagramie Zenobia Shroff, która wcieli się w matkę Kamali w serialu Ms. Marvel, trafiło zdjęcie, na tle którego widać portrety aktorów prawdopodobnie z filmu The Marvels. Jakość nie jest najlepsza, ale fani doszukują się tam Lashany Lynch oraz Tessy Thompson, które miałyby powtórzyć rolę odpowiednio: Marii Rambeau i Walkirii. W przypadku tej pierwszej, prawdopodobnie chodzi o retrospekcje, natomiast nie wiadomo, jaki udział w produkcji mogłaby mieć Valkyria. Zobaczcie zdjęcie:

https://twitter.com/haIobearers/status/1477083463761211392

W antagonistkę superprodukcji wciela się Zawe Ashton. Do roli Nicka Fury'ego powróci również Samuel L. Jackson. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy.

The Marvels - premiera filmu jest zaplanowana na 17 lutego 2023 roku.